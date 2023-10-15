Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

У Польщі почалися парламентські вибори і референдум

15 жовтня 2023, 10:23
У Польщі почалися парламентські вибори і референдум
Фото: з вільних джерел
На парламентських виборах громадяни Польщі обирають 460 депутатів до Сейму (нижньої палати парламенту) і 100 сенаторів до Сенату (верхньої палати).

У Польщі відкрили виборчі дільниці для парламентських виборів, а також розпочався референдум. Голосування триватиме з 8-ї ранку до 10-ї вечора за київським часом.

Про це пише газета Wyborcza.

На парламентських виборах громадяни Польщі обирають 460 депутатів до Сейму (нижньої палати парламенту) і 100 сенаторів до Сенату (верхньої палати). Право голосу на виборах мають понад 29 мільйонів поляків.

Також виборці отримають картку референдуму, де їм запропонують відповісти на запитання щодо підтримки продажу державних активів іноземним структурам, підвищення пенсійного віку, знесення загородження на кордоні між Польщею і Білоруссю та допуску мігрантів з Близького Сходу та Африки.

Тим часом у США вибори для поляків уже завершилися. Останні виборчі дільниці в США зачинилися о 7-й ранку за київським часом — у Феніксі, Сан-Дієго, Лос-Анджелесі, Лас-Вегасі, Сан-Франциско, Портленді та Сіетлі. Загалом у Штатах проголосувала рекордна кількість — понад 48 тисяч поляків.

На вибори до Сейму зареєструвалися провладна партія "Право і справедливість", опозиційна "Громадянська коаліція", ліберальна "Третій шлях", проєвропейська "Нові ліві" та одна відверто антиукраїнська "Конфедерація".

Від результатів вибору поляків залежать майбутні польсько-українські відносини й підтримка України Польщею. Наприклад, "Право і справедливість" на чолі з Ярославом Качинським зацікавлена у підтримці України, тоді як "Конфедерація" виступає проти підтримки українських біженців і обіцяє зупинити "недобросовісну конкуренцію" з українськими фермерами.

Лідер "Громадянської коаліції"  Дональд Туск заявляв, що Варшава зацікавлена в перемозі України, а суперечки між країнами виникли через неналежні стратегії польсько-українських відносин у нинішньому уряді. Водночас коаліція "Третій шлях" закликає покращити польсько-українські відносини, підтримує членство України в ЄС і допомогу країні, проте теж збирається боротися з напливом українського збіжжя.

вибориПольща

Останні матеріали

Ядерна боєготовність. Сполучені Штати повинні бути готові до одночасних воєн з Китаєм та росією – рекомендації комісії Конгресу США
Технології
Ядерна боєготовність. Сполучені Штати повинні бути готові до одночасних воєн з Китаєм та росією – рекомендації комісії Конгресу США
Переклад iPress – 13 жовтня 2023, 16:48
У росіян є підстави боятися. Опале листя відкриває нове вікно для наступу ЗСУ – Ян Каллберг
Cуспільство
У росіян є підстави боятися. Опале листя відкриває нове вікно для наступу ЗСУ – Ян Каллберг
Переклад iPress – 13 жовтня 2023, 12:37
Як на війні контролювати стрес. Програма стійкості допомагає підготувати українських військових до психологічних викликів війни – Мік Раян
Cуспільство
Як на війні контролювати стрес. Програма стійкості допомагає підготувати українських військових до психологічних викликів війни – Мік Раян
Переклад iPress – 13 жовтня 2023, 09:38
Хамас розколов одностайність кремлівських пропагандонів. У коментарях на ТВ панують розгубленість і протиріччя – Джулія Девіс
Cуспільство
Хамас розколов одностайність кремлівських пропагандонів. У коментарях на ТВ панують розгубленість і протиріччя – Джулія Девіс
Переклад iPress – 12 жовтня 2023, 16:35
Контрнаступ без змін, бо не вистачає озброєнь. У Брюсселі трохи змінилася тональність щодо допомоги Україні – Том Купер
Політика
Контрнаступ без змін, бо не вистачає озброєнь. У Брюсселі трохи змінилася тональність щодо допомоги Україні – Том Купер
Переклад iPress – 12 жовтня 2023, 10:55
Тривожний дзвінок і для Америки: протистояння великих держав розпочалося. За 2-3 роки до великої війни – Ендрю Міхта
Політика
Тривожний дзвінок і для Америки: протистояння великих держав розпочалося. За 2-3 роки до великої війни – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 11 жовтня 2023, 23:16
Пошкоджено газопровід між Фінляндією та Естонією. росія розпочала приховану війну проти інфраструктури для хаосу в ЄС та НАТО?
Політика
Пошкоджено газопровід між Фінляндією та Естонією. росія розпочала приховану війну проти інфраструктури для хаосу в ЄС та НАТО?
Переклад iPress – 11 жовтня 2023, 15:18
Подарунок Хамаса владіміру путіну. Але монстра Франкенштейна створює Іран – Politico
Політика
Подарунок Хамаса владіміру путіну. Але монстра Франкенштейна створює Іран – Politico
Переклад iPress – 11 жовтня 2023, 12:50
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється