У Польщі починаються масштабні протести фермерів щодо імпорту з України

Близько полудня фермери планують вивести техніку на дороги Польщі у понад 150 місцях.

Польські фермери близько полудня розпочнуть демонстрації по всій країні. У більшості випадків це будуть не перекриття доріг, а повільний проїзд сільгосптехніки або акції протесту вздовж доріг.

Про це пише RMF24.

"Виводячи на дороги трактори та сільськогосподарську техніку, вони протестуватимуть, зокрема, проти: розширення безмитного імпорту агропродовольчої продукції з України", – пише видання.

Трактори та сільгосптехніка будуть на дорогах міст і сіл у понад 150 місцях. Мітингувальники висувають дві основні вимоги. Зокрема, протестуватимуть проти "неконтрольованого імпорту агропродовольчої продукції з України та інших країн поза ЄС, які не застосовують стандарти ЄС".

Польські фермери скаржаться, що вони опинилися у неконкурентному становищі, оскільки у своїй діяльності зобов’язані виконувати низку правил і додатково витрачати кошти на певні заходи захисту довкілля, тоді як на виробників у третіх країнах ці вимоги не поширюються.

Також вони закликають готувати "стратегію щодо вступу України в ЄС у сфері сільського господарства" з поділом на сектори.

Другою основною вимогою фермерів є необхідність перегляду Єдиної аграрної політики.

"Ми протестуємо проти обмеження рослинництва та тваринництва та введення подальших екологічних обмежень, що випливають із Європейської зеленої угоди. Ми вимагаємо змін в екосхемах та умовності: менше бюрократії та більше біологізації", – йдеться в офіційному листі організаторів страйку.

Аграрії вимагають більшої кількості та можливості внесення змін до Національного стратегічного плану до 2027 року.