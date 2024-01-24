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У Польщі починаються масштабні протести фермерів щодо імпорту з України

24 січня 2024, 10:15
У Польщі починаються масштабні протести фермерів щодо імпорту з України
Фото: з відкритих джерел
Близько полудня фермери планують вивести техніку на дороги Польщі у понад 150 місцях.

Польські фермери близько полудня розпочнуть демонстрації по всій країні. У більшості випадків це будуть не перекриття доріг, а повільний проїзд сільгосптехніки або акції протесту вздовж доріг. 

Про це пише RMF24.

"Виводячи на дороги трактори та сільськогосподарську техніку, вони протестуватимуть, зокрема, проти: розширення безмитного імпорту агропродовольчої продукції з України", – пише видання. 

Трактори та сільгосптехніка будуть на дорогах міст і сіл у понад 150 місцях. Мітингувальники висувають дві основні вимоги. Зокрема, протестуватимуть проти "неконтрольованого імпорту агропродовольчої продукції з України та інших країн поза ЄС, які не застосовують стандарти ЄС". 

Польські фермери скаржаться, що вони опинилися у неконкурентному становищі, оскільки у своїй діяльності зобов’язані виконувати низку правил і додатково витрачати кошти на певні заходи захисту довкілля, тоді як на виробників у третіх країнах ці вимоги не поширюються. 

Також вони закликають готувати "стратегію щодо вступу України в ЄС у сфері сільського господарства" з поділом на сектори.

 Другою основною вимогою фермерів є необхідність перегляду Єдиної аграрної політики. 

"Ми протестуємо проти обмеження рослинництва та тваринництва та введення подальших екологічних обмежень, що випливають із Європейської зеленої угоди. Ми вимагаємо змін в екосхемах та умовності: менше бюрократії та більше біологізації", –  йдеться в офіційному листі організаторів страйку.

Аграрії вимагають більшої кількості та можливості внесення змін до Національного стратегічного плану  до 2027 року.

Польщастрайкифермеривійна в Україніросія окупанти

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