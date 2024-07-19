У Польщі пояснили, як набиратимуть добровольців до Українського легіону

Добровольці пройдуть базовий вишкіл на одному з полігонів Польщі.

До Українського легіону – військового підрозділу, який мають підготувати й оснастити в Польщі відповідно до безпекової угоди з Україною – набиратимуть в українських консульських установах. Після навчання і служби у ЗСУ члени легіону, за бажанням, зможуть повернутися до Польщі.

Про це заявив заступник міністра національної оборони Польщі Павел Залевський, повідомляє Польське радіо.

Як підкреслив урядовець, Польща жодним чином не буде причетною до процесу набору особового складу до цього підрозділу ЗСУ, адже вона за законами не може цього робити.

"А тому набір відбуватиметься за допомогою українських консульських установ», – підкреслив Залевський.

Він додав, що медійний супровід цього питання буде спільним, "щоб уникнути перекручувань і щоб усе було зрозуміло"