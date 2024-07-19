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У Польщі пояснили, як набиратимуть добровольців до Українського легіону

19 липня 2024, 21:07
У Польщі пояснили, як набиратимуть добровольців до Українського легіону
Джерело: armyinform
Добровольці пройдуть базовий вишкіл на одному з полігонів Польщі.
До Українського легіону – військового підрозділу, який мають підготувати й оснастити в Польщі відповідно до безпекової угоди з Україною – набиратимуть в українських консульських установах. Після навчання і служби у ЗСУ члени легіону, за бажанням, зможуть повернутися до Польщі.
 
Про це заявив заступник міністра національної оборони Польщі Павел Залевський, повідомляє Польське радіо.
 
Як підкреслив урядовець, Польща жодним чином не буде причетною до процесу набору особового складу до цього підрозділу ЗСУ, адже вона за законами не може цього робити.
 
"А тому набір відбуватиметься за допомогою українських консульських установ», – підкреслив Залевський.
 
Він додав, що медійний супровід цього питання буде спільним, "щоб уникнути перекручувань і щоб усе було зрозуміло"
 
"Українські добровольці, яких буде набрано до української армії на підставі українських законів у консульських установах України, пройдуть базовий вишкіл на одному з полігонів Польщі, їх навчатиме польська армія" , – зазначив заступник міністра оборони.
 
Залевський повідомив: зобов’язання щодо оснащення українських військових у цьому легіоні буде розподілено між українською і польською сторонами. Він зауважив, що Польща є одним з найбільших тренувальних центрів для української армії за кордоном, у Польщі пройшли підготовку понад 20 тисяч українських військових.
 
Урядовець підкреслив, що після проведення вишколу в Польщі українські військові виїжджатимуть в Україну для участі в бойових діях і матимуть право на повернення до РП.
 
"Це дуже важливо, щоб після завершення військової служби вони могли повернутися туди, звідки поїхали і де вони залишили свої сім’ї", – констатував Залевський. 

 

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