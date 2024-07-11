У Польщі прогнозують відтік українських працівників через мобілізацію

Як зазначається, у публічному просторі є інформація про можливі масові виїзди українців з Польщі.

У Польщі побоюються відтоку українських працівників чоловічої статі через мобілізацію.

Про це повідомляє Business Insider.

Як зазначається, у публічному просторі є інформація про можливі масові виїзди українців з Польщі. Цей сценарій пов'язаний із законом про мобілізацію, який набув чинності 18 травня.

Зокрема, якщо військовозобов'язані українці, які знаходяться закордоном, (наприклад в Польщі), не оновлять свої дані до 17 липня, їм буде обмежено доступ до консульських послуг.

Таким чином, люди, чиї паспорти мають короткий термін дії, втратять можливість подорожувати та працювати після закінчення терміну дії чинних документів, що дозволяють легалізувати роботу та перебування за кордоном.

"Дивлячись на сьогоднішній закон, обмежений доступ до консульських послуг означатиме необхідність покинути Польщу. Якщо ми як країна діятимемо радикально щодо таких людей, вони почнуть переїжджати в менш репресивні країни Західної Європи", - зазначив Гжегож Куліш, експерт ринку праці BBC та голова правління Weegree Group.

За даними ZUS, на страховому обліку перебували на кінець березня 2024 року перебували 760 200 українців, з них 52% – чоловіки. Більшість із них працюють в будівельній галузі, промисловості, логістиці, сільському господарстві, торгівлі.