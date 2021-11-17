У Польщі прогнозують затяжну кризу на кордоні з Білоруссю

Ми беремо до уваги різні песимістичні варіанти, тобто конфлікт може розтягнутися на найближчі місяці

Влада Польщі готується до сценаріїв, відповідно до яких міграційна криза на кордоні з Білоруссю може затягнутися не на один місяць.

Як передає власний кореспондент Укрінформу, про це після наради в Бюро національної безпеки Польщі за участю перших осіб держави та керівників силових структур повідомили речник уряду Пьотр Мюллер та голова президентського Бюро міжнародної політики Якуб Кумох.

"Ми беремо до уваги різні песимістичні варіанти, тобто конфлікт може розтягнутися на найближчі місяці", - заявив Мюллер.

За його словами, режим Лукашенка під керівництвом Путіна має продуманий і добре організований алгоритм перекидання мігрантів на територію Білорусі. Дії Мінська координуються Москвою, і схожа ситуація спостерігається, зокрема, у Криму, на сході України, у Грузії. У жодному з цих регіонів Росія не відступила, тож поступки Москві є "найгіршою політикою, яку можна уявити".

Мюллер повідомив, що Варшава створює відповідну логістичну інфраструктуру для забезпечення перебування на кордоні військовослужбовців, поліцейських та прикордонників.

У свою чергу голова Бюро міжнародної політики при президенті Польщі сказав, що під час наради обговорювалося питання застосування 4-ї статті Вашингтонського договору, яка передбачає консультації між союзникам у разі загрози для безпеки і територіальної цілісності члена НАТО.

"Це варіант, який весь час береться до уваги", - зауважив Кумох. Він нагадав, що цю статтю Альянс використовував уже декілька разів, зокрема стосовно Туреччини під час воєнних дій у Сирії.

Кумох також зазначив, що Польща виступає за розширення санкцій проти Білорусі, а їх запровадження - не одноразовий крок, а тривалий процес.

"Ми виступаємо за те, щоб цей процес, по-перше, стосувався якомога ширшого кола осіб, відповідальних за доведення до цієї трагедії. По-друге, щоб його болісно відчула економіка режиму Лукашенка", - наголосив він.

Як повідомлялося, міграційна криза на польсько-білоруському кордоні триває із серпня. Польща та країни Балтії звинувачують Білорусь і Росію у гібридній агресії із застосуванням штучно створеного міграційного потоку.

Нині безпосередньо на кордоні перебуває 3-4 тисячі мігрантів, загалом у Білорусі - до 20 тисяч.

Польща планує збудувати до середини 2022 року на лінії кордону з РБ загородження заввишки понад 5 метрів.