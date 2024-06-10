У Польщі пролунав вибух на збройовому заводі

Вибух трапився у центрі ракетного палива, який кілька років тому ввели в експлуатацію.

У Польщі на території Свентокшиського воєводства (південь держави) у місті Скаржисько-Каменна пролунав вибух на заводі Mesko, який займається виробництвом зброї та боєприпасів.

Про це повідомила очільниця заводу Ельжбета Шренявська.

Унаслідок інциденту загинув співробітник підприємства, якому було 59 років. Вибух трапився у центрі ракетного палива, який кілька років тому ввели в експлуатацію, Після вибуху виникла пожежа. Журналісти дізналися, що є не лише жертва, а й одна особа постраждала.

Всередині центру до вибуху знаходилися три особи, одна з них сама вибралася з приміщення, а двом іншим надавали допомогу, й одну людину не змогли врятувати. Причина вибуху встановлюється.