У Польщі відбудуться найбільші сухопутні навчання країн НАТО

Польща розпочинає найбільшу за останні 50 років кампанію з переозброєння у відповідь на зростаючу загрозу з боку росії.

У Польщі у 2024 році пройдуть найбільші в Європі навчання сухопутних військ країн НАТО під назвою Dragon-24.

Про це заявив начальник Генштабу ЗС Польщі Веслав Кукула, повідомляє Polskie Radio.

За його словами, навчання Dragon-24 стануть найбільшими навчаннями сухопутних військ у Європі.

"Загалом у них візьмуть участь близько 20 тисяч осіб: 15 тисяч військовослужбовців польської армії та 5 тисяч військовослужбовців з окремих країн НАТО, насамперед США та Британії", - заявив Кукула.

Він також зазначив, що у навчаннях Dragon-24 мають взяти участь підрозділи сухопутних військ із Польщі, США, Британії, Німеччини, Італії, Іспанії, Туреччини, Словенії та Албанії. Ці навчання будуть наймасштабнішими на східному фланзі НАТО за останні 10 років.

Останніми роками Польща суттєво модернізує свої збройні сили. Зокрема, вона замовила у США танки Abrams та близько півтисячі реактивних систем залпового вогню HIMARS. Крім цього, вони можуть отримати систему захисту піднебіння "Залізний купол" в обмін на ППО Patriot для України.

Як зазначало видання The Telegraph, Польща хоче збудувати найбільшу сухопутну армію в Європі на тлі загрози росії.

В середині грудня 11-го артилерійський полк Польщі отримали 24 самохідні гаубиці K9 південнокорейського виробництва, які можуть вражати цілі на відстані до 34 миль.

Польща вирішила замовити наступну бойову техніку:

1000 основних бойових танків K2 з Південної Кореї;

250 нових танків M1A2 Abrams зі США;

18 пускових установок HIMARS з 9000 ракет;

288 систем MRL K239 Chunmoo з Південної Кореї;

Понад 1000 бойових машин піхоти Borsuk польського виробництва;

96 гелікоптерами AH-64E Apache;

48 бойовими літаками FA-50.

"Злочинний напад, скоєний рф, націлений на Україну та непередбачуваний характер російського диктатора владіміра путіна означають, що нам необхідно ще більше прискорити модернізацію обладнання. Для Польщі дуже важливо якнайшвидше підвищити рівень безпеки. Ми можемо це зробити, тільки створивши сильну армію. Досить сильний, щоб утримати будь-якого потенційного агресора від рішення атакувати", - сказав міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.