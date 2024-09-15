Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

У Польщі проживає близько 300 тисяч українців мобілізаційного віку – Сибіга

15 вересня 2024, 14:17
У Польщі проживає близько 300 тисяч українців мобілізаційного віку – Сибіга
Зокрема український міністр підтримує ідею свого польського колеги про позбавлення соцвиплат українських чоловіків-біженців.
Станом на сьогодні у Польщі проживає близько 300 тисяч українців мобілізаційного віку.
 
Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час дискусії в межах ХХ зустрічі Ялтинської Європейської стратегії (YES).
 
За його словами, наразі потрібно ставити питання про розробку Європейським Союзом програм щодо повернення українців додому.
 
"Звичайно, для цього мають бути створені відповідні умови, від безпекових, медичних послуг, відбудови житла, але напевно, що це має бути на порядку денному", - наголосив Сибіга. 
 
Водночас його польський колега Радослав Сікорський вважає, що теперішня політика багатьох столиць ЄС шкодить обороноздатності та економічній стабільності України, адже пропонує економічні виплати для чоловіків мобілізаційного віку, тому він запропонував скасувати їх. 
 
"Ми з Польщею зараз у тісному діалозі, в тому числі, щоб розпочати дуже важливий проєкт підготовки військового підрозділу, який буде формуватись з українських добровольців, громадян України, які проживають за кордоном. Мені здається, що цей проєкт буде надзвичайно важливим з точки зору посилення нашої обороноспроможності. За нашими оцінками, у Польщі на сьогодні проживає близько 300 тисяч громадян у мобілізаційному віці. Загалом за кордоном - близько мільйона", - запевнив Сибіга. 
 
Дипломат додав, що таке рішення говоритиме про справедливість, адже перебування громадянина за кордоном жодним чином не є перевагою порівняно з тими громадянами України, які захищають свою Батьківщину.
 
"Цей обов'язок стосується всіх, незалежно від місця перебування", - зауважив міністр.
Польщамобілізаціявійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Канада ігнорує російський вплив на свій страх і ризик. Але той глибоко проник у канадський бізнес, політику та суспільство – Маркус Колга
Політика
Канада ігнорує російський вплив на свій страх і ризик. Але той глибоко проник у канадський бізнес, політику та суспільство – Маркус Колга
Переклад iPress – 13 вересня 2024, 16:03
Пропагандони путіна схопили облизня. Тим часом
Політика
Пропагандони путіна схопили облизня. Тим часом "повна дурепа" розмазує "їхнього Дональда" – Джулія Девіс
Переклад iPress – 13 вересня 2024, 12:26
Ситуація у Курській області стає неоднозначною. росіяни продовжують просування на Донбасі – Том Купер
Політика
Ситуація у Курській області стає неоднозначною. росіяни продовжують просування на Донбасі – Том Купер
Переклад iPress – 13 вересня 2024, 07:54
Стратегія США щодо України... нарешті. Але чи прагне Америка перемоги України? – Мік Раян
Політика
Стратегія США щодо України... нарешті. Але чи прагне Америка перемоги України? – Мік Раян
Переклад iPress – 12 вересня 2024, 16:10
Трамп vs Гарріс: як пройшли перші дебати. Гарріс перемогла Трампа, але цього недостатньо – огляд ЗМІ
Політика
Трамп vs Гарріс: як пройшли перші дебати. Гарріс перемогла Трампа, але цього недостатньо – огляд ЗМІ
Переклад iPress – 12 вересня 2024, 12:47
Захід знов підставляє Україну. Коли навіть спецслужби волають про допомогу... – Том Купер
Політика
Захід знов підставляє Україну. Коли навіть спецслужби волають про допомогу... – Том Купер
Переклад iPress – 11 вересня 2024, 23:36
Як змусити Америку працювати для України? Проголосувати за демократів тільки після якісної та швидкої підтримки ЗСУ – Ендрю Таннер
Політика
Як змусити Америку працювати для України? Проголосувати за демократів тільки після якісної та швидкої підтримки ЗСУ – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 11 вересня 2024, 14:27
Передові путінські TV-солдати. Їх цікавлять не вибори, а громадянська війна у США – Джулія Девіс
Політика
Передові путінські TV-солдати. Їх цікавлять не вибори, а громадянська війна у США – Джулія Девіс
Переклад iPress – 11 вересня 2024, 08:10
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється