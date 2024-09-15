У Польщі проживає близько 300 тисяч українців мобілізаційного віку – Сибіга

Зокрема український міністр підтримує ідею свого польського колеги про позбавлення соцвиплат українських чоловіків-біженців.

Станом на сьогодні у Польщі проживає близько 300 тисяч українців мобілізаційного віку.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час дискусії в межах ХХ зустрічі Ялтинської Європейської стратегії (YES).

За його словами, наразі потрібно ставити питання про розробку Європейським Союзом програм щодо повернення українців додому.

"Звичайно, для цього мають бути створені відповідні умови, від безпекових, медичних послуг, відбудови житла, але напевно, що це має бути на порядку денному", - наголосив Сибіга.

Водночас його польський колега Радослав Сікорський вважає, що теперішня політика багатьох столиць ЄС шкодить обороноздатності та економічній стабільності України, адже пропонує економічні виплати для чоловіків мобілізаційного віку, тому він запропонував скасувати їх.

"Ми з Польщею зараз у тісному діалозі, в тому числі, щоб розпочати дуже важливий проєкт підготовки військового підрозділу, який буде формуватись з українських добровольців, громадян України, які проживають за кордоном. Мені здається, що цей проєкт буде надзвичайно важливим з точки зору посилення нашої обороноспроможності. За нашими оцінками, у Польщі на сьогодні проживає близько 300 тисяч громадян у мобілізаційному віці. Загалом за кордоном - близько мільйона", - запевнив Сибіга.

Дипломат додав, що таке рішення говоритиме про справедливість, адже перебування громадянина за кордоном жодним чином не є перевагою порівняно з тими громадянами України, які захищають свою Батьківщину.

"Цей обов'язок стосується всіх, незалежно від місця перебування", - зауважив міністр.