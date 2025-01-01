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У Польщі привітали припинення транзиту російського газу до Європи

01 січня 2025, 18:33
У Польщі привітали припинення транзиту російського газу до Європи
Фото: polradio.pl
Сікорський заявив, що путін "витратив мільярди" на будівництво "Північного потоку", аби шантажувати Східну Європу загрозою припинення поставок газу"
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський привітав припинення Україною транзиту російського газу.
 
Про це він написав у X (Twitter).
 
Сікорський заявив, що очільник кремля путін "витратив мільярди" на будівництво "Північного потоку", аби "обійти Україну і шантажувати Східну Європу загрозою припинення поставок газу".
 
"Сьогодні Україна перекрила йому можливість експортувати газ напряму до ЄС. Ще одна перемога після розширення НАТО за рахунок Фінляндії та Швеції", – наголосив очільник польського зовнішньополітичного відомства.
 
Нагадаємо, Україна з 1 січня припинила транзит російського газу, який продовжували отримувати кілька держав ЄС та невизнане Придністров’я.
газПольщавійна в Україніросія окупанти

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