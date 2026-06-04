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CУСПІЛЬСТВО

У Польщі розбився приватний гелікоптер: пілот загинув

04 червня 2026, 14:59
У Польщі розбився приватний гелікоптер: пілот загинув
Hubert Ciepli
Гелікоптер зник з радарів над Ліманівщиною під час повернення з Угорщини.

У Малопольському воєводстві завершилася трагедією масштабна пошукова операція: на схилах гори Любогощ знайдено уламки легкого гелікоптера Robinson R44 Raven II та тіло пілота.

Про це повідомляє RMF24.

За неофіційною інформацією агенції PAP, гелікоптер здійснював приватний рейс і повертався з Угорщини до Польщі. На борту перебував лише 30-річний пілот.

Зв'язок з вертольотом було втрачено вночі над районом міста Ліманова. До пошуків залучили поліцію, пожежників та рятувальні служби. Операція тривала в районах Касіна-Велка та Касінка-Мала – де гелікоптер фіксували востаннє. Густий туман унеможливив використання поліцейського вертольота, тому задіяли дрони та квадроцикли.

Обставини катастрофи розслідуватимуть Державна комісія з розслідування авіаційних подій та прокуратура.

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