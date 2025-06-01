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У Польщі розпочався другий тур президентських виборів

01 червня 2025, 11:53
У Польщі розпочався другий тур президентських виборів
Фото: з вільних джерел
До другого туру пройшли два кандидати: мер Варшави Рафал Тшасковський і директор Інституту національної памʼяті Кароль Навроцький.
У Польщі розпочався другий тур виборів президента.
 
Про це пише "Європейська правда".
 
Результати другого туру президентських виборів президента можуть  визначити політичний курс країни на найближчі роки.
 
До другого туру пройшли два кандидати, а саме мер Варшави від "Громадянської платформи" Рафал Тшасковський, який набрав 31,36% голосів, і директор Інституту національної памʼяті Кароль Навроцький, якого підтримує "Право і справедливість", з 29,54%.
 
Право голосу в другому турі виборів мають майже 29 мільйонів поляків, а голосування в Польщі триває з 7.00 до 21.00 (8:00 до 22:00 за Києвом). 
 
Також учора розпочалося голосування на закордонних дільницях. Згідно з даними Національної виборчої комісії, в Аргентині для участі у другому турі виборів зареєструвалося 238 осіб, у Бразилії – 224, а в Мексиці – майже 480 осіб, що є найбільшою кількістю серед країн Латинської Америки. 
 
За даними одного з останніх опитувань перед другим туром, кандидат від партії влади Рафал Тшасковський і підтримуваний опозицією Кароль Навроцький мають майже рівні шанси у другому турі, а явка виборців може бути найвищою з 1989 року.

 

вибориПольщавійна в Україніросія окупанти

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