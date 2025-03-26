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У Польщі розповіли, скільки зможуть протриматися у війні з рф

26 березня 2025, 13:13
У Польщі розповіли, скільки зможуть протриматися у війні з рф
Джерело: krymsos.com
Багатьох типів боєприпасів вистачить тільки на п'ять днів війни.
Польща зможе оборонятися від нападу противника протягом одного-двох тижнів. За цей час має прибути допомога союзників по НАТО.
 
Про це в інтерв'ю Polsat News заявив глава Бюро національної безпеки Польщі Даріуш Луковський.
 
Він зазначив, що все залежить від ситуації, яка може виникнути при зіткненні з противником, пояснив він.
 
"Я думаю, залежно від того, як буде вестися ця боротьба, ця оборона може здійснюватися протягом тижня або двох за сьогоднішніх рівнів запасів", - сказав він.
 
Глава Бюро національної безпеки заявив, що в польській армії, як і раніше, є суміш старої і нової техніки, а нестача боєприпасів в основному стосується застарілої техніки.
 
"Усі ці бойові засоби і платформи, які ми ввели в збройні сили в останні роки, також забезпечуються бойовими засобами паралельно. У цьому випадку ситуація виглядає набагато краще", - сказав Луковський.
 
Відповідаючи на запитання, чи правда, що в Польщі є запас боєприпасів тільки на п'ять днів війни, він сказав: "Це залежить від того, про які бойові засоби йдеться, про яке обладнання".

 

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