У Польщі розповіли, скільки зможуть протриматися у війні з рф

Багатьох типів боєприпасів вистачить тільки на п'ять днів війни.

Польща зможе оборонятися від нападу противника протягом одного-двох тижнів. За цей час має прибути допомога союзників по НАТО.

Про це в інтерв'ю Polsat News заявив глава Бюро національної безпеки Польщі Даріуш Луковський.

Він зазначив, що все залежить від ситуації, яка може виникнути при зіткненні з противником, пояснив він.

"Я думаю, залежно від того, як буде вестися ця боротьба, ця оборона може здійснюватися протягом тижня або двох за сьогоднішніх рівнів запасів", - сказав він.