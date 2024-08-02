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У Польщі розслідують 10 випадків перевищення повноважень на білоруському кордоні

02 серпня 2024, 14:07
У Польщі розслідують 10 випадків перевищення повноважень на білоруському кордоні
Фото: з вільного доступу
Лише цього року, до червня солдати та прикордонники застосовували зброю 1300 разів.
У Польщі тривають десять розслідувань щодо перевищення повноважень солдатами на польсько-білоруському кордоні.
 
Про це пише RMF24. 
 
Дев'ять із десяти проваджень стосуються перевищення повноважень, зокрема деякі справи пов'язані з ризиком для життя та здоров'я мігрантів. Всі вони розпочаті цього року, і тільки одне триває ще із минулого. 
 
Переважна більшість розслідувань базується на матеріалах Прикордонної служби, яка відповідає за охорону кордону. Лише в одній із справ висунули звинувачення двом солдатам.
 
Як пише видання, на польські служби нападають організовані групи, озброєні пращами, ножами та списами. 
 
Лише цього року, до червня солдати та прикордонники застосовували зброю 1300 разів. Переважна більшість із них – попереджувальні постріли вгору, рік тому – лише 320 разів.
 
Ситуація на польсько-білоруському кордоні призвела до змін у законодавстві, які дозволили бійцям застосовувати зброю чи засоби прямого примусу. Поправка виключає відповідальність за дії, вчинені у виняткових обставинах з метою відбиття прямого нападу на життя, здоров’я чи свободу. 
війна в Українікордон з білоруссюросія окупанти

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