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ПОЛІТИКА

У Польщі розслідують недбале зберігання засобів ППО, призначених для України

04 червня 2025, 18:40
У Польщі розслідують недбале зберігання засобів ППО, призначених для України
Фото: з вільних джерел
Розслідування триває.

Польська прокуратура розслідує факт неналежного зберігання систем протиповітряної оборони, які мали бути доставлені в Україну. Зброя, що належала приватній компанії, тривалий час залишалася практично без охорони поблизу кордону.

Як повідомляє RMF24.

Слідство веде прокуратура міста Перемишль. Йдеться про приватну фірму, якій доручили транспортування ППО в Україну на комерційній основі — не в межах офіційної польської допомоги. З невідомих причин перевезення не відбулося, а озброєння залишили на складах у селі Ляшки Підкарпатського воєводства.

Спочатку склади охоронялися, однак згодом були фактично покинуті без нагляду. Польське Міністерство оборони заявило, що ці засоби не належать армії, але наразі служби гарантують безпеку території та зброї.

Прессекретар міністра-координатора спецслужб Яцек Добжинський підтвердив, що обладнання потрапило на склади від ліцензованої компанії. За його словами, йдеться про ППО, "схожі на ті, що колишній глава поліції Шимчик привіз з України" — у тому випадку мова йшла про гранатомет.

ПольщаППОвійна в Україні

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