У Польщі щеплення бустерною дозою відкрили для всіх дорослих

Для бустерної дози у Польщі пропонують дві вакцини: Comirnaty від Pfizer-BioNTech та Spikevax від Moderna

У Польщі з 2 листопада кожен дорослий може записатися на щеплення бустерною дозою вакцини від коронавірусу.

Про це повідомило міністерство охорони здоров’я країни, пише "Європейська правда".

З вівторка кожен, хто досяг 18 років, має право на третю дозу за умови, що з моменту первинної імунізації пройшло не менше шести місяців.

Для бустерної дози у Польщі пропонують дві вакцини: Comirnaty від Pfizer-BioNTech та Spikevax від Moderna.

Отримати бустерну дозу можуть люди у віці 18 років і старші, які пройшли повний курс вакцинації двома дозами вакцини Comirnaty, Spikevax або Vaxzevria від AstraZeneca або однією дозою вакцини Janssen.

Бустерна доза, як сказано в повідомленні МОЗ, вводиться вакцинованим особам з метою "покращення, закріплення та розширення захисту після вакцинації".

Вакцинацію бустерною дозою у Польщі спершу запропонували людям з ослабленим імунітетом. Пізніше – медперсоналу та людям похилого віку.

Нещодавно вакцинація третьою дозою стала доступною всім людям віком від 50 років, а тепер бустерну дозу може отримати кожен дорослий.