НОВИНИУ Польщі з 2 листопада кожен дорослий може записатися на щеплення бустерною дозою вакцини від коронавірусу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Польщі щеплення бустерною дозою відкрили для всіх дорослих
Для бустерної дози у Польщі пропонують дві вакцини: Comirnaty від Pfizer-BioNTech та Spikevax від Moderna
Фото: з вільного доступу
Про це повідомило міністерство охорони здоров’я країни, пише "Європейська правда".
З вівторка кожен, хто досяг 18 років, має право на третю дозу за умови, що з моменту первинної імунізації пройшло не менше шести місяців.
Для бустерної дози у Польщі пропонують дві вакцини: Comirnaty від Pfizer-BioNTech та Spikevax від Moderna.
Отримати бустерну дозу можуть люди у віці 18 років і старші, які пройшли повний курс вакцинації двома дозами вакцини Comirnaty, Spikevax або Vaxzevria від AstraZeneca або однією дозою вакцини Janssen.
Бустерна доза, як сказано в повідомленні МОЗ, вводиться вакцинованим особам з метою "покращення, закріплення та розширення захисту після вакцинації".
Вакцинацію бустерною дозою у Польщі спершу запропонували людям з ослабленим імунітетом. Пізніше – медперсоналу та людям похилого віку.
Нещодавно вакцинація третьою дозою стала доступною всім людям віком від 50 років, а тепер бустерну дозу може отримати кожен дорослий.
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02 11 2021 11:17 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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