У Польщі стартували президентські вибори

До голосування було допущено 13 кандидатів.

У Польщі у неділю, 18 травня, стартували президентські вибори.

Виборчі дільниці у Польщі було відкрито о 07:00 за місцевим часом, а саме голосування буде тривати до 21:00.

Наразі у Польщі право голосу мають близько 29 мільйонів виборців.