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У Польщі стартували президентські вибори

18 травня 2025, 10:21
У Польщі стартували президентські вибори
Фото: з вільних джерел
До голосування було допущено 13 кандидатів.
У Польщі у неділю, 18 травня, стартували президентські вибори. 
 
Про це повідомляє РАР.
 
Виборчі дільниці у Польщі було відкрито о 07:00 за місцевим часом, а саме голосування буде тривати до 21:00.
 
Наразі у Польщі право голосу мають близько 29 мільйонів виборців.
 
Наразі фаворитами є ліберальний мер Варшави Рафал Тшасковський, якого висунула партія влади "Громадянська коаліція" та очільник Інституту національної памʼяті Кароль Навроцький - його підтримує правоконсервативна партія "Право і справедливість".
 
Останні опитування свідчать про те, що Тшасковський набирає близько 30% голосів, а Навроцький - близько 25%. А ось третє місце в опитуваннях посідає кандидат від антиукраїнської партії "Конфедерація" Славомір Менцен.
 
Зауважимо, якщо жоден з кандидатів не набере понад 50% голосів, другий тур виборів відбудеться 1 червня.

 

Польщавибори преидента

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