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ПОЛІТИКА

У Польщі судитимуть агента кремля за підготовку замаху на Зеленського

20 травня 2025, 20:51
У Польщі судитимуть агента кремля за підготовку замаху на Зеленського
Польські прокурори стверджують, що підозрюваний заявляв про свою готовність діяти в інтересах військової розвідки рф.

У Польщі судитимуть чоловіка, який міг бути причетним до підготовки замаху на президента України Володимира Зеленського.

Про це йдеться в заяві польської прокуратури,повідомляє Reuters.

Підозрюваного Павла К. затримали у квітні 2024 року внаслідок співпраці польських та українських прокурорів. Тепер йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Польські прокурори стверджують, що підозрюваний заявляв про свою готовність діяти в інтересах військової розвідки рф і встановив контакти з росіянами, які брали безпосередню участь у війні проти України.

"Ця діяльність мала, зокрема, допомогти в плануванні російськими спецслужбами можливого замаху на життя президента України Володимира Зеленського", - сказано в заяві прокуратури.

За даними прокурорів, до завдань Павла К. ймовірно, входив збір і надання інформації про безпеку в аеропорту Жешув-Ясенка на південному сході Польщі.

Такий аеропорт - ключовий логістичний хаб для постачання військової та гуманітарної допомоги Україні.

ПольщазамахВолодимир Зеленський

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