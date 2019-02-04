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У Польщі священики спалили популярні книги про магів і вампірів

Серед спалених книг виявилися "Сутінки" Стефані Майєр і романи Джоан Роулінг про Гаррі Поттера
Католицькі священики в північній Польщі спалили популярні художні книги, які, на їхню думку, суперечать християнським вченням і християнській вірі.
У Польщі священики спалили популярні книги про магів і вампірів Фото: facebook.com/smsznieba

Євангельська група "Fundacja SMS Z NIEBA" опублікувала фотографії спалення у себе на Facebook-сторінці.


Фото: facebook.com/smsznieba

Серед спалених книг виявилися твір Стефані Майєр "Сутінки", романи Джоан Роулінг про Гаррі Поттера, а також талісмани, зокрема фігурка слона, маска африканського племені, кілька зображень язичницьких богів.


Фото: facebook.com/smsznieba

Євангельська група виправдовує свої дії біблійними цитатами, які засуджують магію. Учасники групи поширюють християнські повідомлення через SMS.

 
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02 04 2019 09:05
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