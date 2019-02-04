У Польщі священики спалили популярні книги про магів і вампірів

Євангельська група "Fundacja SMS Z NIEBA" опублікувала фотографії спалення у себе на Facebook-сторінці.
Фото: facebook.com/smsznieba
Серед спалених книг виявилися твір Стефані Майєр "Сутінки", романи Джоан Роулінг про Гаррі Поттера, а також талісмани, зокрема фігурка слона, маска африканського племені, кілька зображень язичницьких богів.
Фото: facebook.com/smsznieba
Євангельська група виправдовує свої дії біблійними цитатами, які засуджують магію. Учасники групи поширюють християнські повідомлення через SMS.