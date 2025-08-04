У Польщі українця звинувачують в атаці на об'єкт інфраструктури

Суд погодився на тимчасовий арешт чоловіка на три місяці.

У польському місті Сопот затримали 36-річного громадянина України, якого звинувачують в атаці на об'єкт інфраструктури, зокрема обладнання місцевого водопроводу.

Про це повідомляє Polsat News з посиланням на місцеву прокуратуру.

За даними прокуратури, пошкодження водопровідної інфраструктури сталося 15 липня.

Як зазначено, 21 липня поліція заарештувала Ігоря Г., якого підозрюють, серед іншого, у проникненні до глибокої свердловини в Сопоті, розташованій у Триміському ландшафтному парку.

За словами прокурора, 36-річному українцю висунуто звинувачення у скоєнні трьох злочинів: знищення елементів водопровідної мережі, пошкодження п'яти електричних щитків, викрадення з метою привласнення посвідчення особи встановленого потерпілого.

Ігор Г. частково визнав свою провину у скоєнні інкримінованих йому злочинів.