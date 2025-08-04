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У Польщі українця звинувачують в атаці на об'єкт інфраструктури

04 серпня 2025, 11:11
У Польщі українця звинувачують в атаці на об'єкт інфраструктури
Фото: з вільних джерел
Суд погодився на тимчасовий арешт чоловіка на три місяці.
У польському місті Сопот затримали 36-річного громадянина України, якого звинувачують в атаці на об'єкт інфраструктури, зокрема обладнання місцевого водопроводу.
 
Про це повідомляє Polsat News з посиланням на місцеву прокуратуру.
 
За даними прокуратури, пошкодження водопровідної інфраструктури сталося 15 липня.
 
Як зазначено, 21 липня поліція заарештувала Ігоря Г., якого підозрюють, серед іншого, у проникненні до глибокої свердловини в Сопоті, розташованій у Триміському ландшафтному парку.
 
За словами прокурора, 36-річному українцю висунуто звинувачення у скоєнні трьох злочинів: знищення елементів водопровідної мережі, пошкодження п'яти електричних щитків, викрадення з метою привласнення посвідчення особи встановленого потерпілого.
 
Ігор Г. частково визнав свою провину у скоєнні інкримінованих йому злочинів.
 
Суд погодився на тимчасовий арешт чоловіка на три місяці. Водночас санітарна інспекція перевірила проби води у водопроводі Сопота і встановила, що вона придатна для вживання.
 
Чоловіку висунули звинувачення у посяганні на об'єкти інфраструктури (покарання у вигляді позбавлення волі на строк від шести місяців до восьми років), знищення майна (позбавлення волі на строк від трьох місяців до п'яти років), використання чужого документа (штраф, обмеження або позбавлення волі на строк до двох років).
 
Розслідуванням займається Агентство внутрішньої безпеки.

 

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