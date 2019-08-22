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У Польщі в Татрах блискавка влучила у групу туристів: є загиблі

Загинули двоє дітей і один дорослий
Під час грози у польських Татрах внаслідок удару блискавки у групу туристів загинули три людини, зокрема, двоє дітей.
У Польщі в Татрах блискавка влучила у групу туристів: є загиблі Фото: Pixabaу

Група з близько 20 туристів перебувала в районі масиву Гевонт, коли туди влучила блискавка, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Троє людей загинули, в тому числі 13-річний хлопець, якого марно намагалися реанімувати. Окремі ЗМІ повідомляють про "кілька загиблих".

"Близько 13.15 ми отримали повідомлення, що в районі масиву Гевонт стався дуже інтенсивний атмосферний розряд. Нам відомо, що там перебували до 20 туристів", - повідомили в поліції міста Закопане.


Фото: Grzegorz Momot / PAP

Наразі гірничо-рятувальні служби проводять декілька рятувальних операцій, адже, як повідомляється, блискавки влучили і в інших місцях. До рятувальних операцій залучили чотири вертольоти.

За даними служб, наразі важко оцінити кількість постраждалих – поки йдеться про кільканадцять осіб. Також можливі постраждалі і в інших районах Татр.

Нагадаємо, що в липні в Оріховському районі Запорізької області трьох людей уразила блискавка.

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