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У Польщі відбувається інавгурація нового президента

06 серпня 2025, 10:44
У Польщі відбувається інавгурація нового президента
Фото: з вільних джерел
Новоообраний Кароль Навроцький змінить Анджея Дуду.

У вівторок, 6 серпня, у Польщі проходить інавгурація новообраного президента Кароля Навроцького, який змінює на посаді Анджея Дуду.

Про це повідомляє Polsat News.

Урочиста церемонія складання присяги розпочалася о 10:00 за місцевим часом на засіданні Національних зборів, скликаному спікером Сейму Шимоном Голвовнею.

Першими до будівлі Сейму прибули чинний президент Анджей Дуда з дружиною. Їх зустрічали спікер Сейму Шимон Голвовня та спікерка Сенату Малгожата Кідава-Блонська.

Кароль Навроцький складає присягу перед 460 депутатами та 100 сенаторами, після чого звернеться до парламентарів з промовою.

Близько 10:45 новообраний президент разом із головами Сейму та Сенату покладе квіти до меморіальних дошок, зокрема на честь президента Леха Качинського та святого Івана Павла ІІ.

Далі Навроцький відвідає Святу Месу за Батьківщину в Архікафедральному соборі Святого Івана Хрестителя.

Наступним етапом стане церемонія в Королівському замку, де відбудеться посвята президента Республіки Польща у звання Великого магістра Ордена Білого Орла та Ордена Відродження Польщі. Там також заплановано його урочистий виступ.

Завершальною частиною інавгурації стане передача командування Збройними силами Польщі.

 
Польщаінавгураціяпрезидент

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