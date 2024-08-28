У Польщі відповіли на бажання України отримати МіГ-29

Також прокоментували можливість відбиття російських атак у західних регіонах.

Польща могла б передати Україні свої багатоцільові винищувачі МіГ-29 лише після посилення власних Повітряних сил новими літаками.

Про це заявив віце-прем'єр-міністр, глава польского Міністерства оборони Владислав Косіняк-Камиш, його цитує Wiadomosci.

"Польський уряд, як наш уряд, так і уряд наших попередників, зробив багатомільярдні пожертви обладнання для України. Це все, що ми змогли зробити", - пише видання.

Він зазначив, що його головним приорітетом є збереження обороноздатністі Польщі. Країна замовила у Сполучених Штатів Америки F-35, однак отримає перші винищувачі не раніше 2026 року.

"Тільки після отримання нових літаків можна буде по-іншому розпоряджатися старими літаками, такими як МіГ-29, які зараз все ще використовуються, зокрема, для виконання місій із захисту польського повітряного простору. Тоді ми будемо ухвалювати рішення", - додав Косіняк-Камиш.

Також польський міністр каже, що серед країн-членів НАТО є багато скептицизму в питанні збиття російських ракет та дронів над західними областями України.

"І жодна країна окремо не ухвалить такого рішення. Я не бачив жодного прихильника в НАТО, який би ухвалив таке рішення", - зазначив він.