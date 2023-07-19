У Польщі викрили мережу агентів рф

Вони планували підриви поїздів з допомогою для України.

Польські спецслужби викрили мережу російських агентів, які планували диверсії на залізниці щодо поїздів з гуманітарною допомогою для України.

Про це повідомляє Gazeta Polska.

За інформацією видання, у 66 томах відповідної справи описані вказівки російським агентам про підриви поїздів, які прямують з допомогою до України. Через ризик влаштування таких диверсій спецслужби Польщі розпочали арешти.

"З цієї причини перші арешти були саме у той час, а не якийсь інший. Ризик атак був надто великим для того, щоби продовжувати спостерігати за діями групи", – розповіло знайоме з матеріалами справи анонімне джерело.

Журналісти зауважили, що російська агентурна мережа була доволі "свіжою": її створили на початку 2023 року. Агенти отримували вказівки напряму від країни-агресорки. За виконання завдань їм платили криптовалютою.

Видання наголосило, що викрита мережа російських агентів є найбільшою зі схожих таких у сучасній історії Польщі.