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У Польщі викрили шпигунську мережу рф: готували диверсії на залізниці

15 березня 2023, 18:45
У Польщі викрили шпигунську мережу рф: готували диверсії на залізниці
Фото: demiart.ru
Затримані є іноземцями "з-за східного кордону", які працювали на російські спецслужби.

Польські спецслужби ліквідували шпигунську мережу, яка працювала на росію і займалася підготовкою диверсій у Польщі. Співробітники Агентства внутрішньої безпеки Польщі затримали шістьох причетних.

Про це повідомляє польське RMF FM.

Агентів затримали після виявлення їх на важливих маршрутах і залізничних вузлах прихованих камер. Зокрема, зловмисники фіксували рух на залізничних ділянках у районі аеропорту в Ясьонці під Жешувом. Там нібито концентрується західна зброя і боєприпаси перед відправкою до України.

Камери також були встановлені в інших частинах Польщі. За даними видання, російські засланці фіксували рух і потім "зливали" зображення у мережу.  

У зв'язку з активністю диверсантів співробітники польських спецслужб та поліціянти приведені у стан підвищеної готовності. Під особливим наглядом - стратегічно важливі залізничні об'єкти Польщі, а також ключові об'єкти критичної інфраструктури.

 

Польщазалізницяспецслужбишпигунствовійна в Україніросійські шпигуни

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