У Польщі викрили шпигунську мережу рф: готували диверсії на залізниці
Польські спецслужби ліквідували шпигунську мережу, яка працювала на росію і займалася підготовкою диверсій у Польщі. Співробітники Агентства внутрішньої безпеки Польщі затримали шістьох причетних.
Про це повідомляє польське RMF FM.
Агентів затримали після виявлення їх на важливих маршрутах і залізничних вузлах прихованих камер. Зокрема, зловмисники фіксували рух на залізничних ділянках у районі аеропорту в Ясьонці під Жешувом. Там нібито концентрується західна зброя і боєприпаси перед відправкою до України.
Камери також були встановлені в інших частинах Польщі. За даними видання, російські засланці фіксували рух і потім "зливали" зображення у мережу.
У зв'язку з активністю диверсантів співробітники польських спецслужб та поліціянти приведені у стан підвищеної готовності. Під особливим наглядом - стратегічно важливі залізничні об'єкти Польщі, а також ключові об'єкти критичної інфраструктури.