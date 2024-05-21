У Польщі викрили велику групу російських шпигунів
У Польщі спецслужби арештували 9 осіб, які на замовлення російських влади вчиняли на території країни диверсії та саботаж.
Про це в ефірі TVN24 заявив премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск.
"Зараз у нас заарештовано дев’ятеро підозрюваних, яким висунуто обвинувачення у безпосередній участі в актах саботажу в Польщі на замовлення російських спецслужб. Це стосується побиття, підпалу та замаху на підпал", - заявив він.
Туск підкреслив, що ця справа є дуже серйозною і окрім Польщі це стосується ще кількох країн Європи, зокрема Литви, Латвії та Естонії, а також Швеції.
Польський премʼєр заявив, що Варшава тісно співпрацює з союзниками та сусідніми країнами і наразі ані задоволений роботою спецслужб.