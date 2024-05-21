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У Польщі викрили велику групу російських шпигунів

21 травня 2024, 08:33
У Польщі викрили велику групу російських шпигунів
Фото: runrun.es
Туск підкреслив, що ця справа є дуже серйозною.

У Польщі спецслужби арештували 9 осіб, які на замовлення російських влади вчиняли на території країни диверсії та саботаж.

Про це в ефірі TVN24 заявив премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск.

"Зараз у нас заарештовано дев’ятеро підозрюваних, яким висунуто обвинувачення у безпосередній участі в актах саботажу в Польщі на замовлення російських спецслужб. Це стосується побиття, підпалу та замаху на підпал", - заявив він.

Туск підкреслив, що ця справа є дуже серйозною і окрім Польщі це стосується ще кількох країн Європи, зокрема Литви, Латвії та Естонії, а також Швеції.

Польський премʼєр заявив, що Варшава тісно співпрацює з союзниками та сусідніми країнами і наразі ані задоволений роботою спецслужб.

Польщавійна в Україніросія окупантишпигуни

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