Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

У Польщі винищувачі двічі перехоплювали російські літаки

20 квітня 2025, 19:59
У Польщі винищувачі двічі перехоплювали російські літаки
Ситуація над Балтійським морем загострилася після прибуття британських винищувачів до Польщі.

Після перекидання шести британських винищувачів на схід Польщі для зміцнення оборони повітряного простору НАТО, над Балтійським морем було зафіксовано кілька інцидентів.

Про це повідомляє The Guardian.

За інформацією Міністерства оборони Великої Британії, літаки Typhoon, які базуються на польському аеродромі в Мальборку, були двічі підняті в повітря для перехоплення російських літаків. Перший інцидент стався у вівторок, коли британські екіпажі ідентифікували та супроводжували розвідувальний літак Іл-20М "Coot-A". У четвер ще два «Тайфуни» піднялися для перехоплення невідомого повітряного судна, що вилетіло з району Калінінграда та наблизилося до повітряного простору НАТО. 

Міністерство оборони Великобританії зазначило, що ці дії стали першим бойовим завданням Королівських ВПС у рамках операції під назвою «Chessmen». Її мета — посилення охорони східного кордону НАТО у співпраці з Швецією.

Міністр у справах збройних сил Великої Британії Люк Поллард підкреслив, що Лондон твердо стоїть на захисті Альянсу. "На тлі зростання загроз з боку росії ми демонструємо рішучість підтримувати наших союзників, стримувати потенційного агресора та гарантувати безпеку як у самій Британії, так і за її межами", — сказав він.

Згідно з даними Міноборони, до місії було залучено близько 200 військовослужбовців з 140-го експедиційного крила, а також шість літаків Typhoon. Це продовження участі Великої Британії в охороні неба НАТО, що раніше включала подібні місії в Румунії та Ісландії у 2024 році.

Особливістю цієї операції стала співпраця з ВПС Швеції: британські літаки з бази Лоссімаут виконували завдання спільно з винищувачами Gripen. Це перший випадок, коли Швеція, як нова держава-член НАТО, взяла участь у патрулюванні повітряного простору Альянсу.

Операція відбулася після візиту міністра оборони Великої Британії Джона Гілі до Брюсселя, де він взяв участь у засіданні контактної групи з питань оборони України. Там понад півсотні країн погодилися надати Україні військову допомогу на суму 21 мільярд фунтів стерлінгів.

Раніше, у квітні 2024 року, Велика Британія розгорнула шість винищувачів Typhoon і персонал у Румунії, а в серпні — направила чотири F-35B до Ісландії для охорони північного неба НАТО. Швидке реагування забезпечується за рахунок баз у Конингсбі, Лоссімауті та Брайз-Нортоні.

Польщавинищувачіросія загроза

Останні матеріали

росія засіває чат-боти брехнею. Будь-хто може так само маніпулювати ШІ – Washington Post
Технології
росія засіває чат-боти брехнею. Будь-хто може так само маніпулювати ШІ – Washington Post
Переклад iPress – 18 квітня 2025, 13:08
Трамп допомагає путіну вбивати українців. США тепер є захисником диктатури та смерті – Філліпс О'Брайен
Політика
Трамп допомагає путіну вбивати українців. США тепер є захисником диктатури та смерті – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 18 квітня 2025, 11:18
російська стратегія самосаботажу та українська стійкість. Розпорошеність створює проблеми – Ендрю Таннер
Cуспільство
російська стратегія самосаботажу та українська стійкість. Розпорошеність створює проблеми – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 18 квітня 2025, 07:37
Надія на скандинавсько-балтійський прагматизм. Дилема підтримки України та захисту з боку США – Крісті Раїк
Політика
Надія на скандинавсько-балтійський прагматизм. Дилема підтримки України та захисту з боку США – Крісті Раїк
Переклад iPress – 17 квітня 2025, 15:38
П'ять жовтих вогників. Які ознаки свідчать, що США і Китай розпочнуть війну – Джеймс Ставрідіс
Політика
П'ять жовтих вогників. Які ознаки свідчать, що США і Китай розпочнуть війну – Джеймс Ставрідіс
Переклад iPress – 17 квітня 2025, 12:25
Що чекає на економіку України післязавтра? Залежить від Євросоюзу – Ніколя Тензер
Політика
Що чекає на економіку України післязавтра? Залежить від Євросоюзу – Ніколя Тензер
Переклад iPress – 17 квітня 2025, 08:46
Клептократія, Інкорпорейтед. Конфлікти інтересів – це просто частина системи Трампа – Енн Епплбом
Політика
Клептократія, Інкорпорейтед. Конфлікти інтересів – це просто частина системи Трампа – Енн Епплбом
Переклад iPress – 16 квітня 2025, 12:57
Політика
"Китай понад усе"? Трансатлантичний страх затьмарює стратегічний вибір Європи – Едвард Лукас
Переклад iPress – 16 квітня 2025, 11:51
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється