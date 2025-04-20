У Польщі винищувачі двічі перехоплювали російські літаки

Ситуація над Балтійським морем загострилася після прибуття британських винищувачів до Польщі.

Після перекидання шести британських винищувачів на схід Польщі для зміцнення оборони повітряного простору НАТО, над Балтійським морем було зафіксовано кілька інцидентів.

Про це повідомляє The Guardian.

За інформацією Міністерства оборони Великої Британії, літаки Typhoon, які базуються на польському аеродромі в Мальборку, були двічі підняті в повітря для перехоплення російських літаків. Перший інцидент стався у вівторок, коли британські екіпажі ідентифікували та супроводжували розвідувальний літак Іл-20М "Coot-A". У четвер ще два «Тайфуни» піднялися для перехоплення невідомого повітряного судна, що вилетіло з району Калінінграда та наблизилося до повітряного простору НАТО.

Міністерство оборони Великобританії зазначило, що ці дії стали першим бойовим завданням Королівських ВПС у рамках операції під назвою «Chessmen». Її мета — посилення охорони східного кордону НАТО у співпраці з Швецією.

Міністр у справах збройних сил Великої Британії Люк Поллард підкреслив, що Лондон твердо стоїть на захисті Альянсу. "На тлі зростання загроз з боку росії ми демонструємо рішучість підтримувати наших союзників, стримувати потенційного агресора та гарантувати безпеку як у самій Британії, так і за її межами", — сказав він.

Згідно з даними Міноборони, до місії було залучено близько 200 військовослужбовців з 140-го експедиційного крила, а також шість літаків Typhoon. Це продовження участі Великої Британії в охороні неба НАТО, що раніше включала подібні місії в Румунії та Ісландії у 2024 році.

Особливістю цієї операції стала співпраця з ВПС Швеції: британські літаки з бази Лоссімаут виконували завдання спільно з винищувачами Gripen. Це перший випадок, коли Швеція, як нова держава-член НАТО, взяла участь у патрулюванні повітряного простору Альянсу.

Операція відбулася після візиту міністра оборони Великої Британії Джона Гілі до Брюсселя, де він взяв участь у засіданні контактної групи з питань оборони України. Там понад півсотні країн погодилися надати Україні військову допомогу на суму 21 мільярд фунтів стерлінгів.

Раніше, у квітні 2024 року, Велика Британія розгорнула шість винищувачів Typhoon і персонал у Румунії, а в серпні — направила чотири F-35B до Ісландії для охорони північного неба НАТО. Швидке реагування забезпечується за рахунок баз у Конингсбі, Лоссімауті та Брайз-Нортоні.