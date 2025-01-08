У Польщі визначили дату президентських виборів
08 січня 2025, 18:11
Джерело: krymsos.com
Вибори пройдуть 18 травня 2025 року
У Польщі вибори президента країни відбудуться 18 травня. Другий тур може відбутися на початку червня, якщо це знадобиться.
Про це заявив маршал (спікер) Сейму Польщі Шимон Головня.
"Після консультацій з головою Національної виборчої комісії я вирішив, що голосування з обрання нового президента Республіки Польща відбудеться 18 травня цього року, а це означає, що, якщо знадобиться ще одне голосування, воно відбудеться 1 червня", - розповів Головня.
Також спікер Сейму представив попередній виборчий календар. Коли календар буде затверджено комісією, він набуде офіційної чинності.
Очікується, що кандидати на президента зможуть висуватися до 4 квітня.