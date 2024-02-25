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У Польщі з вагонів висипали 160 тонн українського зерна

25 лютого 2024, 18:33
У Польщі з вагонів висипали 160 тонн українського зерна
Вантаж прямував транзитом до порту Гданськ, звідки направлявся до інших країн світу.

У Польщі на залізничній станції Котомеж з напіввагонів висипали 160 тонн українського зерна.

Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Новий акт вандалізму стався вночі з 24 на 25 лютого. Вантаж прямував транзитом до порту Гданськ, звідки направлявся до інших країн світу. 

Українська сторона сумлінно виконує свої зобов’язання і згідно домовленностям з польським урядом не експортує деякі види агропродукції на територію Польщі. Це підтверджено на офіційному рівні – ані зернові, ані кукурудза, ані рапс – не залишається там”, − заявив очільник мінгромад Олександр Кубраков. 

Він додав, що це четвертий випадок вандалізму, безкарності та безвідповідальність на польских залізничних станціях. 

 

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