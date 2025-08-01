У Польщі заарештували кадрового російського розвідника: підозрюють у шпигунстві

Йому висунули звинувачення у зборі інформації проти Варшави та її союзників.

Польські спецслужби затримали чоловіка, якого підозрюють у шпигунстві на користь рф.

За даними Варшави, він є кадровим офіцером військової розвідки, заявив міністр-координатор польських спецслужб Томаш Семоняк.

Міністр-координатор польських спецслужб Томаш Семоняк повідомив, що підозрюваного затримали ще 30 липня, а 2 серпня суд відправив його під варту на три місяці.

Йдеться про громадянина однієї з пострадянських азійських країн, який, за даними слідства, працював на російську військову розвідку.

"Це кадровий офіцер, який проводив діяльність проти безпеки Польщі та її союзників", – зазначив Семоняк.

Підозрюваному вже висунули офіційні звинувачення у шпигунстві.