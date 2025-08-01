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У Польщі заарештували кадрового російського розвідника: підозрюють у шпигунстві

01 серпня 2025, 19:11
У Польщі заарештували кадрового російського розвідника: підозрюють у шпигунстві
Фото: runrun.es
Йому висунули звинувачення у зборі інформації проти Варшави та її союзників.

Польські спецслужби затримали чоловіка, якого підозрюють у шпигунстві на користь рф. 

За даними Варшави, він є кадровим офіцером військової розвідки, заявив міністр-координатор польських спецслужб Томаш Семоняк. 

Міністр-координатор польських спецслужб Томаш Семоняк повідомив, що підозрюваного затримали ще 30 липня, а 2 серпня суд відправив його під варту на три місяці. 

Йдеться про громадянина однієї з пострадянських азійських країн, який, за даними слідства, працював на російську військову розвідку.

"Це кадровий офіцер, який проводив діяльність проти безпеки Польщі та її союзників", – зазначив Семоняк. 

Підозрюваному вже висунули офіційні звинувачення у шпигунстві.

 
РосіяПольщашпигун

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