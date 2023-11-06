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ПОЛІТИКА

У Польщі заблокували рух вантажівок з України

06 листопада 2023, 16:28
У Польщі заблокували рух вантажівок з України
Джерело: Komitet Obrony Przewoźników i Pracodawców Transportu / Facebook
Польські перевізники кажуть, що готові блокувати рух на кордоні до кінця року.

Польські перевізники заблокували рух вантажного транспорту з боку України у напрямку пунктів пропуску "Ягодин-Дорохуськ", "Краківець-Корчова", "Рава-Руська-Хребене".

Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

Рух вантажівок почали блокувати  13-ї години. Як зазначають в ДПСУ, ускладнення руху можливе як на в’їзд до Польщі, так і на виїзд.

На разі відомо, що організатори протесту планують пропускати по одному вантажному автомобілю на годину, а також вантажні автомобілі з вантажами безпекового, гуманітарного характеру, ті, які перевозять тварин, продукти, що швидко псуються тощо.

При цьому руху автобусів та легковому транспорту організатори дій, за наявними даними, не планують перешкоджати.

Як зазначає польське видання RMF FM, акція протесту зареєстрована до 3 січня. Її організатори заявили, що можуть перекрити під'їзні шляхи до кінця року. На кожному пункті пропуску планують чергувати від 20 до 50 вантажівок. Рух планують блокувати цілодобово.

Протестувальники вимагають, зокрема, повернути необхідність отримання дозволів для українських транспортних фірм, посилення правил перевезення, запровадження окремої черги в "єЧерзі" для транспорту із номерами ЄС, створення окремої черги для порожніх вантажівок, забезпечення доступу до системи "Шлях".

У березні цього року Україна та ЄС домовилися продовжити дію Угоди про лібералізацію вантажних перевезень автомобільним транспортом своїми територіями ще на один рік – до 30 червня 2024 року.

Польщакордонблокуваннявантаж

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