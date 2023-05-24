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У Польщі закликали готуватися до повстання в білорусі

24 травня 2023, 19:49
У Польщі закликали готуватися до повстання в білорусі
Фото: svaboda.org
У білорусі є реальна перспектива збройного повстання.

Колишній командувач Сухопутних військ Польщі генерал Вальдемар Скшипчак заявив, що у білорусі є реальна перспектива збройного повстання.
Про це Скшипчак заявив в ефірі телеканалу Polsat.

Він закликає Варшаву готуватись до сценарію повстання.

У разі успіху контрнаступу України озброєні білоруси, які нині воюють на боці українських сил, можуть ініціювати повалення режиму лукашенка.

"Готуймось до повстання в білорусі, тому що воно відбудеться. Річ у тім, що ми не повинні проспати цей момент. Ми повинні бути готові підтримати ті війська, які будуть проводити операцію проти Лукашенка. У нас є причини допомагати їм, так само, як ми допомагаємо українцям", – заявив Скшипчак.

Він додав, що білоруський народ підтримає добровольців, які нині воюють в Україні, та  піде проти лукашенка з ентузіазмом.

"У нього більше немає військового потенціалу, щоб запобігти такому повстанню. росія йому не дуже допоможе, тому що у неї будуть свої проблеми", – зазначив генерал.

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