У Польщі закликали готуватися до повстання в білорусі

У білорусі є реальна перспектива збройного повстання.

Колишній командувач Сухопутних військ Польщі генерал Вальдемар Скшипчак заявив, що у білорусі є реальна перспектива збройного повстання.

Про це Скшипчак заявив в ефірі телеканалу Polsat.

Він закликає Варшаву готуватись до сценарію повстання.



У разі успіху контрнаступу України озброєні білоруси, які нині воюють на боці українських сил, можуть ініціювати повалення режиму лукашенка.

"Готуймось до повстання в білорусі, тому що воно відбудеться. Річ у тім, що ми не повинні проспати цей момент. Ми повинні бути готові підтримати ті війська, які будуть проводити операцію проти Лукашенка. У нас є причини допомагати їм, так само, як ми допомагаємо українцям", – заявив Скшипчак.

Він додав, що білоруський народ підтримає добровольців, які нині воюють в Україні, та піде проти лукашенка з ентузіазмом.



"У нього більше немає військового потенціалу, щоб запобігти такому повстанню. росія йому не дуже допоможе, тому що у неї будуть свої проблеми", – зазначив генерал.