У Польщі затримали нападника, який важко поранив двох українських студентів Після дня пошуків він сам здався поліції

У Польщі затримали громадянина України, який напав із ножем на двох українських студентів. Він самостійно здався польським правоохоронцям після оголошення його в розшук.

Фото з вільних джерел

Про це повідомили в поліції Підкарпатського воєводства Польщі. Зазначається, що 19-річний нападник звернувся до поліції в Жешуві вранці в суботу, 28 листопада. З п'ятниці хлопця оголосили в розшук. Польські правоохоронці підозрювали, що нападником був однокурсник поранених хлопців Олександр Ситник. Наразі поліція під наглядом районної прокуратури в Жешуві збирає інформацію про обставини нападу. Нагадаємо, у п'ятницю, 27 листопада, стало відомо про напад на двох студентів з України в польському місті Жешув. Хлопців віком 19 і 21 рік у важкому стані госпіталізували до лікарні. У квартирі, яку орендували троє студентів, правоохоронці знайшли сліди бійки.

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