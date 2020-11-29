CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Польщі затримали громадянина України, який напав із ножем на двох українських студентів. Він самостійно здався польським правоохоронцям після оголошення його в розшук.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Польщі затримали нападника, який важко поранив двох українських студентів
Після дня пошуків він сам здався поліції
Фото з вільних джерел
Про це повідомили в поліції Підкарпатського воєводства Польщі.
Зазначається, що 19-річний нападник звернувся до поліції в Жешуві вранці в суботу, 28 листопада.
З п'ятниці хлопця оголосили в розшук. Польські правоохоронці підозрювали, що нападником був однокурсник поранених хлопців Олександр Ситник.
Наразі поліція під наглядом районної прокуратури в Жешуві збирає інформацію про обставини нападу.
Нагадаємо, у п'ятницю, 27 листопада, стало відомо про напад на двох студентів з України в польському місті Жешув. Хлопців віком 19 і 21 рік у важкому стані госпіталізували до лікарні. У квартирі, яку орендували троє студентів, правоохоронці знайшли сліди бійки.
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29 11 2020 14:27 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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