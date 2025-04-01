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У Польщі затримали українця, який шпигував за військовими об’єктами на замовлення рф

01 квітня 2025, 16:09
У Польщі затримали українця, який шпигував за військовими об’єктами на замовлення рф
Фото: Getty Images
Варшавський районний суд заарештував його на три місяці.
Агенція внутрішньої безпеки (ABW) Польщі затримала громадянина України, який у Мазовецькому воєводстві шпигував за військовими об’єктами в інтересах російських спецслужб.
 
Про це в мережі X повідомив  речник глави МВС Польщі Яцек Добжинський.
 
"Співробітники Агенції внутрішньої безпеки на підставі зібраних матеріалів затримали в Мазовецькому воєводстві 47-річного громадянина України, який працював на російську розвідку. Чоловік здійснював розвідку військових об'єктів на території Польщі. На підставі вагомих доказів, зібраних ABW, Мазовецьке відділення Департаменту боротьби з організованою злочинністю та корупцією Національної прокуратури ініціювало розслідування та висунуло затриманому обвинувачення щодо участі в діяльності російської розвідки проти Польщі",- написав Добжинський.
 
Як зазначається, підозрюваний надав пояснення, в яких описав ідеологічні мотиви своєї діяльності, що випливають із зв'язків з росією. Варшавський районний суд заарештував його на три місяці.
 
Добжинський зауважив, від початку війни в Україні співробітники ABW затримали на території Польщі 44 людей за підозрою у шпигунстві чи диверсіях на користь росії, чи білорусі. Серед них є росіяни, білоруси, українці та поляки.

 

війна в Українішпигунстворосія окупанти

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