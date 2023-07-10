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ПОЛІТИКА

У Польщі затримали українця за підозрою у шпигунстві на користь росії

10 липня 2023, 13:59
У Польщі затримали українця за підозрою у шпигунстві на користь росії
Фото: з вільних джерел
За фінансову винагороду від росіян підозрюваний фотографував військові об'єкти та морські порти Польщі.

За даними слідства, затриманий жив у Польщі з 2019 року і розвідував локації обʼєктів критичної інфраструктури, зокрема військових баз і морських портів. Інформацію передавав росіянам і отримував за це винагороди.

Про затримку чергового шпигуна повідомив міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінскі в Twitter 10 липня.

"Агентство внутрішньої безпеки затримало ще одного учасника шпигунської мережі, яка працювала на російську розвідку. Підозрюваний стежив за військовими об'єктами та морськими портами. Його систематично нагороджували росіяни. Це вже 15-й затриманий у межах цього розслідування", - розповів він.
Наразі затриманому висунуто звинувачення у діяльності на користь іноземної розвідки проти інтересів Польщі. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

 

Польщашпигунство

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