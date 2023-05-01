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У Польщі завершують будувати електронний бар'єр на кордоні з білоруссю

01 травня 2023, 12:36
У Польщі завершують будувати електронний бар'єр на кордоні з білоруссю
Фото: ДПСУ
Побудова електронного бар’єра стала відповіддю на посилення міграційного тиску з боку білоруського режиму у 2021 році.

На кордоні Польщі та Білорусі працює вже 206 кілометрів електронного бар'єра, або ж системи камер та датчиків руху.

Про це повідомляє PAP.

Зі слів речниці Прикордонної служби Польщі Анни Міхальської, бракує лише 150 метрів на останньому відрізку, де встановленню обладнання перешкоджають умови на місцевості. Решта відрізка, а це 25 км, вже встановлена.

Міхальська запевнила, що перешкодою для встановлення обладнання є лише підтоплення на місцевості, в майбутньому це не має стати на заваді функціонування системи.

"Майже весь бар’єр, однак, вже діє і ми маємо повний запис того, що відбувається на кордоні. Звідти ми маємо велику кількість зафіксованих спроб нелегального перетину кордону" – заявила речниця.

За її словами, до встановлення бар'єра точна кількість спроб перетину кордону була невідома.

Спочатку планувалося, що електронний бар’єр на кордоні побудують до кінця минулого року. Однак цей термін посунули далі через запізнення з постачанням тепловізійних камер.

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