У Польщі заявили, що Україна дозволила нову ексгумацію жертв Волинської трагедії

Це перший реальний крок до початку ексгумацій на Волині.

Очільниця Товариства польсько-українського примирення Кароліна Романовська каже, що Польща отримала дозвіл України на ексгумацію жертв Волинської трагедії в селі Угли Рівненської області.

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Як розповіла Романовська – дозвіл на пошукові роботи в селі Угли вже отримано.

"Я повідомила польську сторону та звернулася з проханням до Інституту національної пам’яті про представництво та до Міністерства культури – про підтримку. Це важливий крок до пам’яті та примирення", – заявила вона.

Як зазначається, вона отримала від Українського інституту нацпам'яті лист, у якому зазначено, що перші пошукові роботи в Кутах заплановані на травень 2025 року.

"Це перший реальний крок до початку ексгумацій на Волині. Це не тільки моя особиста справа – це шанс для тисяч польських родин, які роками чекали можливості гідно поховати своїх близьких", – розповіла Романовська.