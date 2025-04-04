У Польщі заявили, що Україна дозволила нову ексгумацію жертв Волинської трагедії
04 квітня 2025, 21:33
Фото: з вільних джерел
Це перший реальний крок до початку ексгумацій на Волині.
Очільниця Товариства польсько-українського примирення Кароліна Романовська каже, що Польща отримала дозвіл України на ексгумацію жертв Волинської трагедії в селі Угли Рівненської області.
Про це йдеться на порталі Onet
Як розповіла Романовська – дозвіл на пошукові роботи в селі Угли вже отримано.
"Я повідомила польську сторону та звернулася з проханням до Інституту національної пам’яті про представництво та до Міністерства культури – про підтримку. Це важливий крок до пам’яті та примирення", – заявила вона.
Як зазначається, вона отримала від Українського інституту нацпам'яті лист, у якому зазначено, що перші пошукові роботи в Кутах заплановані на травень 2025 року.
"Це перший реальний крок до початку ексгумацій на Волині. Це не тільки моя особиста справа – це шанс для тисяч польських родин, які роками чекали можливості гідно поховати своїх близьких", – розповіла Романовська.
Це прокоментував міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.
"Нарешті гарні новини", – написав він коротко.