У Польщі знешкодили групу диверсантів з росії та білорусі

Польські інституції були попереджені спецслужбами щодо диверсій.

Віцепрем'єр, міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський заявив, що спецслужбам країни вдалося викрити групу диверсантів з росії та білорусі. Вони планували викрасти інформацію із системи державних органів влади та місцевого самоврядування країни з метою шантажу.

Про це повідомляє Rzeczpospolita.

"білоруські та російські служби кібербезпеки в Польщі мали конкретну мету: вимагати інформацію, призводити до індивідуального та інституційного шантажу та де-факто вести кібервійну", – розповів Гавковський.

Група диверсантів мала конкретні цілі в Польщі. За словами міністра, польські інституції були попереджені спецслужбами, тому викрадення даних вдалося уникнути.