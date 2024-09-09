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У Польщі знешкодили групу диверсантів з росії та білорусі

09 вересня 2024, 18:35
У Польщі знешкодили групу диверсантів з росії та білорусі
Польські інституції були попереджені спецслужбами щодо диверсій.

Віцепрем'єр, міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський заявив, що спецслужбам країни вдалося викрити групу диверсантів з росії та білорусі. Вони планували викрасти інформацію із системи державних органів влади та місцевого самоврядування країни з метою шантажу.

Про це повідомляє Rzeczpospolita.

"білоруські та російські служби кібербезпеки в Польщі мали конкретну мету: вимагати інформацію, призводити до індивідуального та інституційного шантажу та де-факто вести кібервійну", – розповів Гавковський.
 
Група диверсантів мала конкретні цілі в Польщі. За словами міністра, польські інституції були попереджені спецслужбами, тому викрадення даних вдалося уникнути.
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