У Польщі знову заговорили про репарації від Німеччини – Politico

Варшава пропонує замінити гроші на рахунках оборонною допомогою.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський значно пом'якшив вимогу Варшави щодо репарацій від Німеччини і запропонував альтернативне врегулювання давньої суперечки, наприклад, інвестиції в оборону Польщі.

Про це пише Politico.

"Ми просимо німецький уряд скласти пакет, який переконає нашу громадськість і покаже їм: ага, німці готові вирішити це питання", — сказав Сікорський в інтерв'ю Spiegel.

Він не повторив вимогу попереднього польського уряду про виплату до 1,3 трильйона доларів компенсації за руйнування, спричинені нацистською окупацією. З такою вимогою партія "Право і справедливість" (PiS) звернулася до Берліна у 2022 році.

"Якщо Берлін хоче переказати гроші — будь ласка! Ми навіть зробимо знижку, якщо гроші надійдуть до кінця року. Але серйозно: гроші — це складне питання під час війни і кризи", — сказав Сікорський.

Натомість міністр закордонних справ запропонував німецькому уряду дати "видимий знак" того, що Німеччина визнає шкоду, завдану Польщі під час окупації, наприклад створити "центр документації, центр діалогу, який визнає страждання поляків, а також меморіал".

Він додав, що може бути і інший видимий знак, наприклад, відбудова німцями однієї зі зруйнованих ними будівель у Варшаві, можливо, Саксонського палацу.

Він також припустив, що німці могли б фінансувати медичну допомогу для тих, хто вижив, або "інвестувати в обороноздатність наших країн, щоб ми разом могли захистити себе від путіна".

"Німці мають вразливу пам'ять. Вони знають про Голокост і пам'ятають про блокаду Ленінграда і Сталінграда. Але вони забули, що вони зробили з польським цивільним населенням", — сказав Сікорський.