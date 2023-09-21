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У Польщі зробили нову заяву про постачання зброї в Україну

21 вересня 2023, 16:09
У Польщі зробили нову заяву про постачання зброї в Україну
Wikipedia
У Польщі згадали про гаубиці Krab.

На даний момент Польща продовжує постачання зброї в Україну за раніше узгодженими контрактами. У тому числі це правило стосується і передачі гаубиць Krab.

Про це заявив прес-секретар уряду Польщі Петро Мюллер, повідомляє PAP.

"У контексті питань про постачання озброєнь хотів би повідомити, що Польща здійснює лише раніше узгоджені постачання боєприпасів та озброєнь. У тому числі й ті, що випливають із підписаних з Україною контрактів. Зокрема, і "найбільший зарубіжний контракт", підписаний польською збройовою промисловістю після 1989 року, - на постачання гармати-гаубиці Krab", - сказав він,

Мюллер також заявив, що "з української сторони з'явилася низка абсолютно неприйнятних заяв і дипломатичних жестів", які Польща не приймає, проте, за його словами, у Польщі досі діє міжнародний хаб допомоги.

"У перші місяці війни Польща надала ключові танки, бронетехніку, літаки та боєприпаси для оборони України, які були необхідні для запобігання нападу росії на Україну та в майбутньому на інші країни ЄС, включаючи Польщу. У перші місяці війни, коли інші країни ЄС обговорювали підтримку, Польща послідовно допомагала відбити напад росії" - резюмував Мюллер.

 

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