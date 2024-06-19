У Польщі зростає кількість людей, які негативно ставляться до біженців з України

Зазначається, що це вже восьме опитування, яке проводиться з 2022 року.

У Польщі збільшилася кількість людей, які негативно ставляться до українських біженців.

Про це свідчать дані опитування UW та AEH, пише видання Rzeczpospolita.

Зазначається, що це вже восьме опитування, яке проводиться з 2022 року.

У результатах спостерігається падіння з прихильності поляків до усіх питань, пов’язаних з українцями, окрім шкільного навчання для дітей з України, яке залишається стабільно високим. Так, можливість ходити до школи підтримують 82% респондентів.

При цьому поляки виступають проти української навчальної програми у школах(уроки історії України та української мови оголошені польським урядом з нового року, аби заохотити всіх дітей ходити до школи в Польщі).

На запитання щодо навчальної програми, яку повинні вивчати діти біженців з України, половина респондентів заявила, що польську, тоді як 40% виступають за нову — на основі домовленостей між Польщею та Україною.

Аналіз відповідей на відкриті запитання показує, що найчастіше причиною негативного ставлення до українських біженців з боку поляків є нібито "утриманська позиція". Таким чином, серед поляків існує думка, що українці вважають, що "все їм належить", вони мають «претензії на соціальні виплати» та «бажання мати такі ж права, як і поляки», а також, що «все повинно бути безкоштовно».

Опитування показує, що все більше людей бачать відмінності між націями. Зокрема, респонденти вперше вказали на «східну ментальність, радянську культуру», яка проявляється у відсутності турботи про спільне благо.

"Такі результати не є дивними, вони є наслідком появи відмінностей у сприйнятті іноземців, після тривалого періоду їхнього перебування в країні. Ми почали помічати, що наші культури, спосіб життя, норми відрізняються, однак, і для нас вони стають проблематичними. Це не дивно, адже серед українців справді не все гаразд з турботою про спільне благо", — сказав доктор філософії, професор Ягеллонського університету, керівник Ягеллонського центру міграційних досліджень Ян Бжозовський.

Лише 31% опитаних вважають, що Польща повинна обов’язково допомогти Україні(у січні 2023 року так вважали 62% поляків), а «скоріше допомогти» — 43%. Група тих, хто виступає проти допомоги, зросла до 19%.

Крім того, 72% респондентів вважають, що, попри війну з росією, Польща повинна насамперед дбати про власні інтереси (протилежної думки дотримуються загалом 15%) — це стосується, в основному, експорту продовольства.

Повідомляється, що за два роки вдвічі зросла кількість респондентів, які тепер вважають, що Польща не повинна надавати додаткової підтримки Україні. Найбільше хочеться допомогти матеріально — передати їжу, одяг, але і тут група людей зменшилася з 79% до 62%. При цьому лише 7% респондентів дуже позитивно оцінюють відносини Польщі з президентом України Володимиром Зеленським, а 18% - категорично негативно.