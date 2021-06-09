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У Полтаві дівчина з арбалета поранила в школі двох вчителів

Поліцейські встановили особу правопорушниці, нею виявилася місцева дівчина, 2002 року народження
У Полтаві дівчина з арбалета поранила на території школи двох вчителів.
У Полтаві дівчина з арбалета поранила в школі двох вчителів Фото: pl.npu.gov.ua
Про це повідомляє пресслужба Національної поліції.
 
6 вересня близько 10:00 до правоохоронців надійшла інформація від громадян, що на території однієї із шкіл міста невідома дівчина поранила двох вчителів.
 

Фото: Нацполіція
 
Для з’ясування обставин події на місце прибула слідчо-оперативна група поліції.
 
За попередньою версією, на територію школи №11 міста Полтави зайшла невідома, яка з арбалета поранила двох вчителів.
 
Поліцейські встановили особу правопорушниці, нею виявилася місцева дівчина, 2002 року народження.
 
Наразі вона надає свідчення слідчим. Обставини та мотиви протиправної діяльності фігурантки з’ясовуються.
 
Як повідомлялося, 22 травня у Львівській області правоохоронці затримали зловмисника, який поранив поліцейського та двох лісничих.
 
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06 09 2021 13:45
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