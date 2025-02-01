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У Полтаві внаслідок ракетного удару по будинку є жертви

01 лютого 2025, 09:53
У Полтаві внаслідок ракетного удару по будинку є жертви
Фото: ДСНС
Наразі відомо про трьох загиблих та 10 постраждалих

російські окупаційні військові вдарили по Полтаві зранку 1 лютого. "Приліт" стався у житловий будинок. Відомо про загиблих.

 Про це повідомили в ДСНС України в Полтавській області.

"До 3 осіб зросла кількість загиблих внаслідок ракетного удару по житловому будинку у Полтаві. 10 людей постраждали, серед них 1 дитина. ", - ідеться у повідомленні.
 
Зруйновано під’їзд із 1 по 5 поверх, виникла пожежа. Пошкоджено сусідні будинки та 12 авто, розповіли рятувальники.
 
Полтавська обласна військова адміністрація опублікувала фото, на якому видно, що частину п'ятиповерхівки зруйновано.

 

Полтававійна в Україніросія окупанти

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