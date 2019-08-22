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У Полтаві загорівся склад "Нової пошти", - ФОТО, ВІДЕО

За попередньою інформацією, жертв і постраждалих немає
Увечері 21 серпня в Полтаві загорілася одноповерхова складська будівля "Нової пошти".
У Полтаві загорівся склад "Нової пошти", - ФОТО, ВІДЕО Фото: dsns.gov.ua

"21 серпня о 19:50 у м. Полтава по вул. Ветеринарній, 22 в одноповерховій складській будівлі "Нової пошти" виникла пожежа... Станом на 21:30 площа пожежі становить 1,5 тис. кв.м", - повідомляє пресслужба ДСНС.

За попередньою інформацією, жертв і постраждалих немає.

До гасіння пожежі залучено 45 чоловік особового складу і 13 одиниць техніки ДСНС.


Фото: dsns.gov.ua


Фото: dsns.gov.ua

Тим часом у пресслужбі "Нової пошти" зазначили, що загорілося приміщення, яке використовують для потреб компанії.

"Директор з корпоративних комунікацій "Нової пошти" Яна Нестерчук повідомила, що загоряння сталося в приміщенні, яке використовують для потреб компанії, посилок там не зберігають. Поранених у результаті пожежі немає", - повідомляє PTV Полтавське телебачення.

Нагадаємо, що в Одесі виникла масштабна пожежа на Миколаївській дорозі: горить відділення "Нової пошти", меблевий цех і шиномонтаж.

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