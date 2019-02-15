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Археологи знайшли у Помпеях фреску з Нарцисом

Їй 1940 років
14 лютого археологи в Помпеях повідомили, що знайшли фреску Нарциса, яку поховав вулканічний попіл, коли у 79 році н.е. поблизу нього сталося виверження вулкану Везувій.
Археологи знайшли у Помпеях фреску з Нарцисом Фото: EPA

Цю фреску знайшли у спальні заможного будинку біля центру стародавнього міста. Археологи розповіли, що спальня була "елегантна та чуттєва", повідомляє ВВС-Україна.

За словами дослідників, її стеля обвалилася, але за допомогою розкопок вдалося знайти фреску та її фрагменти, щоб скласти її докупи.

Дослідники кажуть, що кольори фрески дуже добре збереглися.


Фото:EPA

На фресці зображений Нарцис, який у грецькій міфології був мисливцем, сином річкового бога Кефісса та німфи Ліріопи.

За легендою, він був дуже вродливим, але нехтував усіма жінками, які в нього закохувалися. Зокрема, закохалась у нього німфа на ім'я Ехо, яка після жорсткої відмови залишилася з розбитим серцем і решту життя блукала лісами.

Боги, щоб покарати Нарциса, привели його до ставка, де він побачив власне відображення. Нарцис був настільки закоханим у себе,  що дивився на своє зображення, поки не помер.

Міфологічний герой був дуже популярним у римському мистецтві. Від його імені походить термін "нарцисизм" - надмірну цікавість у самому собі.

Давньоримське місто Помпеї в Італії поховав вулканічний попіл, коли у 79 році н.е. поблизу нього сталося виверження вулкану Везувій. Фатальне виверження раптово накрило місто та його мешканців, які нібито завмерли в часі. Це зробило місто справжнім скарбом для археологів. 

Також, археологи знайшли біля стін міста Помпеї рештки коня в упряжці. Учені вважають це рідкісною цінною знахідкою.

 
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15 02 2019 10:31
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