Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

У Порошенка кажуть, що соціологія не викликає у них захоплення

"Внутрішні дослідження, які ми маємо, вони говорять про те, що розрив скорочується, що Зеленський знижується, а ми зростаємо"
У виборчому штабі кандидата у президенти Петра Порошенка заявили, що результати соціологічних опитувань напередодні другого туру виборів їх не захоплюють, однак внутрішні дослідження команди Порошенка показують скорочення розриву між кандидатами.
У Порошенка кажуть, що соціологія не викликає у них захоплення Фото: Укрінформ

Медведєв на питання, чи проводить штаб Порошенка внутрішню соціологію і що вона показує, відповів, що та соціологія, яку оприлюднили тиждень тому, не викликає у команди Порошенка захоплення, повідомляє "Українська правда" з посиланням на інтерв'ю Олега Медведєва.

За його словами, результати опитування змусили штаб Порошенка "потроїти зусилля", проте та соціологія, про яку говорив Медведєв, фіксувала стан справ на момент завершення першого туру виборів.

"Внутрішні дослідження, які ми маємо, вони говорять про те, що розрив скорочується, що Зеленський знижується, а ми зростаємо", - сказав Медведєв в інтерв’ю 13 квітня.

Речник штабу діючого президента додав, що розрив між Зеленським і Порошенком все ще великий і треба докласти багато зусиль, щоб його подолати.

Також він розповів, що команда Порошенка немає плану "Б", у разі поразки на виборах, та розраховує на перемогу.

Нагадаємо, що згідно з опитуванням КМІС, за кандидата у президенти Володимира Зеленського у другому турі виборів готові проголосувати 72,2%% опитаних українців, які визначилися з вибором і підуть голосувати, а за чинного президента Петра Порошенка - 25,4%% респондентів.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

16 04 2019 16:42
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Як кандидати в президенти ставляться до прав ЛГБТ?

Як кандидати в президенти ставляться до прав ЛГБТ?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.