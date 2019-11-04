У Порошенка виклали відео, на якому вантажівка "збиває" Зеленського

В офіційних каналах проекту "Європейське майбутнє України" у Telegram і Viber, який запустив чинний глава держави і кандидат в президенти Петро Порошенко, опублікували відео, на якому вантажівка збиває кандидата Володимира Зеленського. За основу змонтованого відео взяли новий рекламний ролик Зеленського.

Нещодавно Порошенко закликав приєднуватися до проекту "Європейське майбутнє України" у своїх соцмережах публікаціях. Під час переходу на сайт euua.org проекту, з’являється вікно реєстрації, де потрібно вказати своє ім’я та номер телефону. Після реєстрації на мобільний приходить повідомлення з посиланнями на канали проекту "Європейське майбутнє України" у Viber і Telegram, де й опублікували відео.

У передвиборному штабі Зеленського вже прокоментували змонтований ролик і задумалися про посилення охорони.

"Незрозуміло, Петро Олексійович насолоджується кадром, як фура збиває Володимира Зеленського, або може він отримує задоволення від білої доріжки, яка з’являється після. Ясно одне: наша команда порекомендує Володимиру посилити охорону", - заявили у штабі шоумена.

Нагадаємо, що кандидат у президенти Володимир Зеленський випустив новий ролик, у якому закликав українців по всій Україні та за кордоном об’єднуватися і самим обирати майбутнє держави.