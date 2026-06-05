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У порту в Румунії вибухнув морський дрон

05 червня 2026, 11:31
У порту в Румунії вибухнув морський дрон
Ймовірно, український.
У румунську порту Констанца стався вибух. Його спричинив морський безпілотник, ймовірно, українського походження.
 
Про це пише румунське видання Digi24.
 
За попередніми даними, вибух спричинив український дрон із десятками кілограмів вибухівки на борту. Як він потрапив у порт невідомо, але він перебував біля нафтового терміналу Oil Terminal.
 
Об’єкт помітили приблизно о 5 ранку блія причалів 77–78, де розташована штаб-квартира Румунського агентства порятунку людських життів на морі (ARSVOM). У порту оголосили тривогу, а влада активувала "червоний план реагування". За попередньою інформацією, жертв немає.
 
Про інцидент уже повідомили вищих посадовців держави, зокрема президента Нікушора Дана, який саме перебував у літаку Spartan, на якому він летить до Чорногорії на саміт ЄС – Західні Балкани.

 

Румуніявійна в Україніросія окупанти

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