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ПОЛІТИКА

У Повітряних силах спростовують збиття "Кинджалів" над Києвом 4 травня

05 травня 2023, 15:51
У Повітряних силах спростовують збиття
Джерело: ukrinform
Знайдені уламки, що візуально схожі на цю ракету.

Українські військові не збивали російську ракету Х-47 "Кинжал" у небі над Києвом вночі 4 травня. Оприлюднена ЗМІ інформація не відповідає дійсності.

Про це повідомляє речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у коментарі "Суспільному" та "Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки".

"Була ймовірність застосування, але балістичних ракет не зафіксовано. Те, що там розповідають деякі голови військових адміністрацій, вони вже отримали за це", - сказав Ігнат сьогодні зранку.

Пізніше у Повітряних силах ЗСУ відмовилися від коментарів та порадили звертатися за "додатковою актуальною, оперативною та достовірною інформацією, яку використає ворог у війні проти України", до Defence Express та КМВА.

Зазначимо, що сьогодні Defence Express повідомило, що українські бійці могли вперше збити гіперзвукову ракету "Кинжал" 4 травня та опублікували фотографії уламків певної ракети.

війнаповітряні сили

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