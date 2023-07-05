У правлячій партії Грузії виключили будь-які консультації з Україною щодо Саакашвілі

Крок української влади назвали "образливим і прикрим".

Голова правлячої партії країни "Грузинська мрія" Іраклій Кобахідзе заявив, що будь-які консультації щодо ув’язненого колишнього грузинського президента й українського громадянина Міхеїла Саакашвілі виключені.

Про це повідомляє грузинський 1 канал.

"У світлі того кроку, який уже зроблено, наступні кроки вже не цікаві. Це сумна реальність. Жодних консультацій щодо питання Саакашвілі починати не можна", – заявив Кохабідзе.

Так він відреагував на рішення Києва відправити посла Грузії в Тбілісі для консультацій через ситуацію зі Саакашвілі.

Політик зазначив, що посол Грузії в Україні з першого дня повномасштбаного вторгнення рф в Україну залишався в Києві, а крок української влади назвав "образливим і прикрим".