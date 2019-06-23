У Празі більше 250 тисяч людей вийшли на антиурядову акцію протесту
Протестувальники зібралися в районі Летенського поля, де вимагали відставки прем'єр-міністра Андрея Бабіша, повідомляє "Радіо Прага".
У районі проведення протестної акції повністю перекрито автомобільний і трамвайний рух, закрито найближчі станції метро Влтавска і Градчанська.
На акцію протесту прийшли люди різного віку, в тому числі батьки з дітьми і пенсіонери. Деякі протестувальники тримають в руках прапори ЄС та Чехії, інші — плакати з критикою прем'єра Андрея Бабіша і президента Мілоша Земана.
Акції протесту проти чинного уряду в Чехії тривають щотижня ще з кінця квітня. 4 червня, за даними організаторів, зібралося приблизно 120 тисяч людей.
За інформацією словацького Інституту пам’яті народів, з 1982 по 1985 рік Бабіш був інформатором чехословацької Служби державної безпеки (StB), аналога радянського КДБ.
Нагадаємо, що наприкінці 2018 роцу в Празі пройшла багатотисячна демонстрація проти уряду Андрія Бабіша. Напередодні парламент не зміг висловити йому вотум недовіри.
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