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У Празі більше 250 тисяч людей вийшли на антиурядову акцію протесту

Протестувальники зібралися в районі Летенського поля, де вимагали відставки прем'єр-міністра Андрея Бабіша
У столиці Чехії Празі 23 червня більше 250 тисяч людей вийшли на антиурядову акція протесту.
У Празі більше 250 тисяч людей вийшли на антиурядову акцію протесту Фото: EPA/UPG

Протестувальники зібралися в районі Летенського поля, де вимагали відставки прем'єр-міністра Андрея Бабіша, повідомляє "Радіо Прага".

У районі проведення протестної акції повністю перекрито автомобільний і трамвайний рух, закрито найближчі станції метро Влтавска і Градчанська.

На акцію протесту прийшли люди різного віку, в тому числі батьки з дітьми і пенсіонери. Деякі протестувальники тримають в руках прапори ЄС та Чехії, інші — плакати з критикою прем'єра Андрея Бабіша і президента Мілоша Земана.

Акції протесту проти чинного уряду в Чехії тривають щотижня ще з кінця квітня. 4 червня, за даними організаторів, зібралося приблизно 120 тисяч людей.

За інформацією словацького Інституту пам’яті народів, з 1982 по 1985 рік Бабіш був інформатором чехословацької Служби державної безпеки (StB), аналога радянського КДБ.

Нагадаємо, що наприкінці 2018 роцу в Празі пройшла багатотисячна демонстрація проти уряду Андрія Бабіша. Напередодні парламент не зміг висловити йому вотум недовіри.

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23 06 2019 21:58
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